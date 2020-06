Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner beruhigt Katrin, dass sie alle Spuren in Sachen Norbert verwischt haben. Doch Katrin will sichergehen und spricht eindringlich mit Norbert. Aber das bekommt Felix mit, der sich wundert, was Katrin mit Norbert zu schaffen hat. Toni bereut, bei Robert Grenzen überschritten zu haben und vertraut sich Erik an. Am nächsten Tag sucht Toni Robert erneut auf und entschuldigt sich für ihr Vorpreschen. Robert glaubt inzwischen an Ninas Schuld.