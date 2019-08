Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anne und Ben wollen offen mit Annes Tablettenabhängigkeit umgehen. Er motiviert sie, vorsichtig mit dem Reduzieren der Tabletten zu beginnen. Doch als Anne in ihrem Rechts-Fall unter großen Druck gerät, nimmt sie eine doppelte Dosis und bricht in Bens Armen zusammen. Während Frank sich durch die Trennung von Yvonne erleichtert fühlt, will Yvonne es kaum akzeptieren. Sie ist am Boden zerstört.