Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva ist obenauf! Der Mandant in Moskau will sie nicht nur für drei, sondern für sechs Monate. Da Eva Noah dennoch mitnehmen will, sieht Till nur einen Ausweg. Ringo und die Freunde verweigern Angelina die Herausgabe von Coco. Dann erkennt Vivien, dass ihre Schwester es ernst meint. Rufus versucht sich an einem historischen Roman. Um sich besser in seine weibliche Heldin hineinversetzen zu können, greift er zu einem ungewöhnlichen Mitteln.