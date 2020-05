Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Linda nimmt Christophs Versöhnungsangebot an und will im Rahmen eines Brunchs feiern, dass ihre beiden Söhne unschuldig sind. Dabei will sie auch Christophs neue Freundin Ariane besser kennenlernen. Robert und Eva versuchen, sich näherzukommen, doch die Distanz zwischen ihnen scheint unüberwindbar. Trotzdem bemühen sie sich am nächsten Tag um einen normalen Umgang. Das geht gut, bis sie sich an die weitere Planung von Emilios Taufe machen.