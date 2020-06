Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner überrascht seine Buddies, als er ein Kaffee-Date ausmacht. Im Vereinsheim macht Tuner dann noch eine Bekanntschaft, die sich ebenfalls zu einem Flirt entwickelt - bis auf einmal Tuners eigentliche Verabredung vor ihm steht. Felix will nach seiner leichten Gehirnerschütterung so schnell wie möglich zurück an die Arbeit. Doch die Erinnerung an die unbekannte Ärztin, die ihn untersucht hat, lässt ihn zu seiner eigenen Verwunderung nicht los.