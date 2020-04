Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bela war heimlich im Casino, um die 2000 Euro von Steffen zu vermehren und schickt Lucy die freudige Nachricht, dass er das Geld verdoppeln konnte. Kurz darauf ruft er allerdings bei Paul an und pumpt diesen um Geld an, denn Bela hat den Hals nicht vollbekommen und am Ende doch wieder alles verspielt. Natascha macht Michael traurig klar, dass es für sie trotz vorhandener Liebe keine gemeinsame Zukunft mehr geben wird. Michael ist am Boden zerstört.