Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner muss zu Alexander und ihm in einer Notlage helfen. Tatsächlich können die beiden die drohende Katastrophe verhindern. So wartet Yvonne und wird immer ungeduldiger, denn Gerners Rückkehr zieht sich. Doch ihre sehnsüchtigen Botschaften erreichen Gerner nicht. Denn der feiert mit Alexander ihre gemeinsame Rettungstat. Bald schon schwelgen die best buddies in gemeinsamen Erinnerungen, und Gerner vergisst endgültig die Zeit.