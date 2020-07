Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da Vanessa ausfällt, verdonnert Leonard Amelie dazu, mit Paul am Business-Lauf teilzunehmen. Doch Amelie verläuft sich und Paul macht sich entnervt auf die Suche nach seiner Laufpartnerin. Da entdeckt er eine unbekannte Frau, die sich scheinbar in den See stürzen will. Steffen und Franzi freuen sich auf den Business-Lauf. Doch zuvor erfährt Steffen, dass Tim zuletzt schon wieder Franzis Nähe gesucht hat. Während des Laufs kommt es zum Streit zwischen Tim und Steffen, in dessen Folge die Kontrahenten auf der Zielgeraden aneinandergeraten.