Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Judith hofft nach ihrer vorgeblichen Fehlgeburt weiterhin, dass auch Alex sich ein zweites Kind wünscht. Dem wird durch Hennings vorsichtige Warnung deutlich, dass er mit Judith Klartext reden muss: Er will jetzt kein zweites Kind. Thomas ist geschockt, dass Gunter auswandern will. Er hofft auf Unterstützung von Johanna, doch die fällt Thomas in den Rücken. Sie rückt nicht von ihrer Idee ab, die Dachgeschosswohnung von Britta und Ben zu kaufen, um dort eine Künstler-WG zu gründen.