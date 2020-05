Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ein Anruf von Gunter unterbricht ein romantisches Zusammensein von Merle und Peter Mangold. Merles Apfelbäume sind von einem Pilz befallen. Peter bietet kompetente Hilfe an. Aber Merle spürt, dass Peter mehr von ihr will als sie von ihm. Judith steht unter Druck, sofort schwanger zu werden, damit ihre Lüge nicht auffliegt. Doch Alex hat keine Zeit für Sex. Als Judith Astrid und Alex in einer vermeintlich kompromittierenden Situation ertappt, wird sie von Eifersucht übermannt und macht eine Szene.