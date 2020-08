Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bela hält den Zeitpunkt für gekommen, um endlich das Hochzeitsdatum festzulegen. Lucy ist mit dem Termin zwar einverstanden, aber ihr ist anzumerken, dass sie nicht aus vollem Herzen dabei ist. Christoph erfährt, dass Karl in seinem Hotel in Thailand eingecheckt hat, kurz bevor es abgebrannt ist. Da Christoph nicht mehr an einen Zufall glaubt, reist er nach Bangkok, um an mehr Informationen zu gelangen.