Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph lädt seine Retterin als Dank zu einem Abendessen in den "Fürstenhof" ein. Vor Linda zeigt sich Christoph angetan von der attraktiven Ariane, weist aber jegliches Interesse an ihr von sich: Von Frauen hat er erstmal genug! Nachdem Eva in ihrem verstörten Zustand beinahe Christoph überfahren hat, wendet sie sich Hilfe suchend an Hildegard. Soll sie Robert ein Geheimnis verraten, das ihn sehr unglücklich machen wird?