Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Frank ist überrollt von Yvonnes Ansage, dass sie ihn liebt. Zumal es zwischen ihm und Hilli spürbar kriselt. Yvonne droht Frank zudem unterschwellig an, um ihn kämpfen zu wollen. Hilli beschließt, die anstehende Silberhochzeit positiv gestimmt anzugehen, auch wenn sie zwischenzeitlich immer mal wieder kurz in Erinnerungen mit Cornelius schwelgt. Der erlebt einen erneuten Magic Moment mit Hilli, als sie gemeinsam in seinem Auto auf den Pannendienst und das anrollende Gewitter warten.