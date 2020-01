Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla ist am Boden zerstört, als sie erfährt, dass die Chemotherapie nicht angeschlagen hat. In dieser Situation kann sie Gregor nicht an sich heranlassen. Ihr wird zum ersten Mal bewusst, dass sie sich mit ihrem möglichen Tod auseinandersetzen muss. Bruno stellt sich quer, als Astrid ihn bittet, den Hof auch für Besucher zu öffnen, damit sie mit ihrer Käserei beim Norddeutschen Käseweg aufgenommen werden kann. Erst als Henning auf seinen Bruder einredet, lässt der sich breitschlagen.