Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André kann nicht mitansehen, wie sehr Michael darunter leidet, dass Natascha keine Chance mehr für ihre Ehe sieht. Deswegen will er die beiden in ungezwungener Atmosphäre an einen Tisch setzen. Mit einem Trick gelingt es Bela, Steffen 2000 Euro für das Pony aus der Tasche zu ziehen. Währenddessen will Franzi Steffen weiterhin davon überzeugen, doch noch die Cidre-Produktion mit ihr anzugehen. Dafür arbeitet sie einen Businessplan aus.