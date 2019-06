Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz ist an Jennys Seite und sucht mit ihr Annabelle. Das entzweite Paar funktioniert als Einheit. Jetzt sieht Jenny die Chance für einen Annäherungsversuch gekommen. Indes will Vanessa unbedingt herausfinden, was Niclas fehlt. Sehr zum Missfallen von Simone, die hilflos versucht, Vanessa den Kontakt zu untersagen. Ben überlegt, Verena einen Job zu geben. Doch weiß er, wen er sich da in seinen Nachtclub holt?