Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie will unbedingt herausfinden, ob Moritz ihren Brief bekommen hat, deshalb versucht sie, heimlich Informationen zu sammeln. Chiaras Vorlaufen steht an. Um es ihrem Vater zu beweisen und um einen sicheren Platz im Steinkamp-Kader zu bekommen, gibt Chiara alles, was sie zu bieten hat. Sie ist sich sicher, dass sie damit ihren Vater endlich beeindrucken kann.