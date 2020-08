Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da Christoph in Thailand nicht weiterkommt, bittet er Linda telefonisch um eine DNA-Probe von Karl. Gemeinsam mit Dirk bricht Linda daraufhin in Karls Gästezimmer ein und es gelingt ihnen, so an ein paar Haare von Arianes Ex-Mann zu kommen. Lucy hat nach der Trennung von Bela die Hoffnung, dass sie auf jeden Fall Freunde bleiben werden. Diese Hoffnung nimmt Bela Lucy schnell, als er ihr traurig aber bestimmt klarmacht, dass er sich aus der gemeinsamen Agentur zurückziehen wird.