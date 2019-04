Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie lullt Britta erfolgreich mit Freundlichkeit ein. Insgeheim jedoch bastelt Amelie an Brittas Demontage - sie klaut ihr geschickt Inkens Brief mit der wertvollen Skizze von Jakob. Als schließlich der große Moment der Testamentsänderung naht, schiebt Amelie Britta den Brief wieder unter ... und alle glauben, Britta hat versucht, das Dokument zu unterschlagen. Der Anblick von Agnes, die eine Frau küsst, sorgt für erste Risse in Margrets glatter Fassade. Um der "verbotenen" Gefühle Herr zu werden, geht Margret auf Distanz.