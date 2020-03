Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Durch einen Zufall bekommt Lucy mit, wie Nadja ihren Schwangerschaftstest entsorgt. Vor Franzi stellt sie die Vermutung an, dass Nadja erst jetzt schwanger geworden ist. Christoph erzählt Dirk noch einmal von den chaotischen Umständen, als Xenia ihre Söhne in Thailand zur Welt gebracht hat. Daraufhin ertränkt Dirk sein schlechtes Gewissen gegenüber Christoph in Alkohol. Linda gabelt den betrunkenen Dirk auf und bringt ihn ins Bett.