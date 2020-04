Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob bemüht sich, seinen Hass auf Benedikt in den Griff zu bekommen. Doch dann findet er in Luke jemanden, der seinen Rachedurst befeuert. Leni ist schockiert, als sie ihre Mutter bewusstlos auffindet. Als Paco von Jana fordert, Leni endlich die Wahrheit zu sagen, ist Jana unter Druck. Robert will seinen ersten Geburtstag nach Irenes Tod nicht feiern. Als Britta und Roswitha ihm dennoch gratulieren wollen, ist Robert verschwunden.