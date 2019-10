Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Sorge um Chiara macht Ronny verrückt. Die Polizei macht den Angehörigen keine große Hoffnung mehr. Währenddessen versucht Chiara, an Susannes Handy zu kommen. Lena entwickelt einen Notplan für das Pumpwerk. Aber dann taucht Sonja von "Les Jolies" auf und macht ihre Idee zunichte. Jenny setzt all ihre Hoffnung in Richard und versichert den besorgten Mitarbeitern, dass alles in Ordnung sei. Doch ein Anruf stürzt das Zentrum in den Ruin.