Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta will ihr Debakel mit Luke möglichst unter der Decke halten, was Tina aber nicht davon abhält, Luke wegen seines Angriffs auf Britta zur Rede zu stellen. Auch wenn Simon es nicht wahrhaben will: Vivien gefällt ihm immer besser. Nicht zuletzt bei der gemeinsamen Gartenarbeit kann er sich ihrem Witz und Charme nicht entziehen.