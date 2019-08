Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily hört getroffen mit, wie Paul an ihrer Beziehung zweifelt und holt sich Rat bei ihren Brüdern. Während die meinen, dass Emily das Problem nur aufbauscht, muss sich Paul fragen, was ihm wichtiger ist. Jonas und Maren bereuen schon bald ihren Streit. Eriks Versuch, sich zu entschuldigen, bringt sie einander wieder näher. Maren will Jonas in seinen Plänen unterstützen. Dumm nur, dass ein Höllenlärm mit mächtig Dezibel durch die Wohnung wummert.