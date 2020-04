Sturm der Liebe Drehen mit Mundschutz

Wie kann bei solchen Ablenkungen überhaupt der Fokus auf die eigentliche Arbeit aufrechterhalten werden?

Am Anfang war ich schon nervös, wie die Arbeit mit den Schauspielern unter den Bedingungen überhaupt funktionieren soll. Doch mir hat es auch Spaß gemacht, aus der Routine herauszukommen und sich auf eine völlig neue Situation einzustellen. Die Schauspielprobe mit Maske ist recht kompliziert, weil ich mit den Darstellern eine Choreografie entwickeln muss, die später vor der Kamera auch mit 1,5 Meter Abstand funktioniert.

Das macht Annäherungsszenen obsolet.

Ja, deshalb wurden im Vorhinein die Drehbücher noch einmal völlig umgeschrieben, Kussszenen oder auch Rempeleien herausgestrichen. Und so gut das auch vorbereitet ist, so schwierig ist es dann doch, die Szenen in der Praxis so zu inszenieren, dass der Zuschauer nicht merkt, dass die Figuren eigentlich auf Abstand sind.

Wie macht man so etwas?

Ich überlege zu Beginn erst einmal, ob ich den Darstellern ein Spiel ermöglichen kann, das sie extra auf Abstand zeigt. Zum Beispiel, wenn beim Joggen der eine etwas aus der Puste ist und dem anderen dadurch hinterherhängt. Die Szene findet der Zuschauer vielleicht dynamisch, dabei ist sie eigentlich auf Grund des Abstandsgebots entstanden. Die Herausforderung ist allerdings, dass „Sturm der Liebe“ gerade von Nähe, von Situationen der Zweisamkeit lebt. Das muss ich im Schnitt oder mit optischen Tricks wie Teleobjektiven erarbeiten.

Man hätte diese Probleme umschiffen können, wenn der Corona-Virus auch zum Thema der Telenovela wird.

Ja, aber „Sturm der Liebe“ ist ein eskapistisches Programm, da wollen wir bewusst nicht solche Themen setzen. Andere Produzenten gehen in eine ähnliche Richtung, suchen jetzt auch ganz bewusst leichte Komödienstoffe.

Sind Dreharbeiten nur im Studio erlaubt?

Nein, wir können generell auch auf Privatgrundstücken drehen, wie im Außengelände der Bavaria oder auf einem Reitergestüt in der Nähe von München.

Wie war die Stimmung unter den am meisten Betroffenen, den Schauspielern?

Ganz unterschiedlich, wie in der Bevölkerung auch. Da gibt es Verschwörungstheoretiker, die mich mit ihren Ansichten wirklich verblüfft haben. Andere sind wegen des Virus schon in Sorge, aber verhalten sich beim Dreh absolut professionell. Und dann gibt es noch einen Schauspieler, den ich noch nie so entspannt wie jetzt erlebt habe.

Und was wäre passiert, wenn sich ein Schauspieler geweigert hätte, unter diesen Bedingungen zu arbeiten?

Diesen Druck hat die Bavaria Fiction gleich vor dem Drehstart herausgenommen, indem die Verantwortlichen noch am Montag verkündet haben, dass bei Ängsten und Bedenken in einem persönlichen Gespräch auch eine Lösung gefunden wird. Das hat Vertrauen bei den Schauspielern generiert.

Stichwort Geld. Auch in der Filmbranche stehen viele vor einer unsicheren Zukunft. Wie wurde der Abbruch der Dreharbeiten bei „Sturm der Liebe“ finanziell geregelt?

Erst einmal war ich geschockt, als es hieß, der Dreh ist erst einmal eingestellt und keiner weiß, wann es weitergeht. Die Sorge war dann aber unberechtigt, denn die Bavaria Fiction hat sich an die Verträge gehalten. Das heißt, dass ich am 19. März erst einmal in die vorgezogene Produktionspause geschickt wurde und ab dem 1. April war ich dann in Kurzarbeit gewechselt, bis ich am Osterdienstag wieder anfangen konnte.

Ab 2. Juni wird die 9. Staffel wiederholt. Ab wann geht es dann mit frischen Folgen weiter?

Ab Pfingsten muss für einige Wochen mit Wiederholungen mit dem Paar Leonard und Pauline gearbeitet werden. Danach werden hoffentlich die jetzt gedrehten Folgen ausgestrahlt.