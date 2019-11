Ohlstadt - Zwei vermisste Seniorinnen haben etwa 120 Einsatzkräfte in Oberbayern auf Trab gehalten. Nach einer mehrstündigen Suche wurden die beiden 72- und 80-Jährigen wohlbehalten in einer Gaststätte in Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte brachten sie zurück in ihr Seniorenheim in Oberau.