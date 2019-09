S-Bahn-Probleme bereits am Donnerstag

Tausende Münchner hatten bereits am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit Umwege und Verspätungen in Kauf nehmen müssen. Denn am frühen Donnerstagmorgen - gegen 5.30 Uhr - musste die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Laim und Donnersbergerbrücke vorübergehend gesperrt werden. Grund waren Personen im Gleis. Kurz vor sechs Uhr konnte die Bundespolizei den Angaben nach die Personen aufgreifen. Die Sperre wurde kurz danach wieder aufgehoben.