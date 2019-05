Gerhard Mayer bewirbt sich um den Posten

Jetzt geht Stummvoll in Pension – und die Zahl der Bewerber um seine Nachfolge ist überschaubar, wie zu hören ist. Der Münchner SPD-Stadtrat Gerhard Mayer (57) hat seinen Hut in den Ring geworfen, wie die AZ erfuhr. Er wird sich – neben einer Handvoll Konkurrenten – voraussichtlich im Juli im Stadtrat vorstellen, der die Nachfolgeentscheidung treffen muss. Mayer ist 2016 in den Stadtrat nachgerückt. Von 2002 bis dahin war der Diplombetriebswirt Vizegeschäftsführer des Kreisjugendrings, seither leitet er dort das Referat für Finanzen und Organisation. Aus seiner Fraktion darf er wohl mit Unterstützung für diese Bewerbung rechnen.