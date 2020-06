München - Es gab Zeiten, da wären nach dieser Aussage von Mario Gomez Schlagzeilen gemacht worden. Doch nun, mit seinen 34 Jahren, nach einem Abstieg und einer Saison in der Zweiten Liga, sind diese Worte eben nur noch das, was sie sind: ein Scherz. "Ich bin in Verhandlungen mit Real und Barça", sagte Gomez am späten Sonntagnachmittag grinsend – und fügte noch an: "Wenn das nichts wird, höre ich auf."