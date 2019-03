Studienplätze erkauft? Bestechungsskandal in den USA: Felicity Huffman ist auf Kaution frei

Paukenschlag in den USA. Zahlreiche Eltern, darunter Promis wie die Schauspielerinnen Felicity Huffman (56, "Desperate Housewives") und Lori Loughlin (54, "Full House"), sind offenbar in einen Bestechungsskandal verwickelt. Sie sollen Schmiergeld gezahlt haben, um ihre Kinder an Elite-Unis unterzubringen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Huffman ist deswegen in Los Angeles vorübergehend festgenommen worden. Nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von 250.000 US-Dollar (etwa 220.000 Euro) wurde sie freigelassen, wie unter anderem "Variety" berichtet.