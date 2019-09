Gründungen rückläufig

Doch seit einigen Jahren verzeichnet München einen Einbruch an Gründungen, die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) spricht von einer regelrechten "Durststrecke". Insgesamt meldeten nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2018 in München 11.232 Personen ein Gewerbe an, 1123 weniger als im Vorjahr. Laut IHK schon das siebte Jahr in Folge, in dem die Zahl der Gründungen sinkt.