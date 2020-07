Studie von Liqui Moly Trotz Prämie für E-Autos kauft Mehrheit in Deutschland Verbrenner

So viel lässt sich sparen

In ihrem beispiellosen Konjunkturpaket macht die deutsche Bundesregierung viel Geld locker, von dem auch die Autoindustrie profitieren sollte. Der Kritik an einer möglichen Prämie für Verbrennermotoren gab sie nach und verdoppelte stattdessen die "Innovationsprämie" für Elektro- und Hybridmobilität auf 6.000 Euro je Fahrzeug, weitere 3.000 Euro bezuschussen in der Regel die jeweiligen Hersteller. Dazu kommt die ab 1. Juli greifende Mehrwertsteuer-Senkung von 19 auf 16 Prozent. So kann man sich bei einem Listenpreis von bis zu 40.000 Euro rund 10.000 Euro beim Kauf eines E-oder Hybrid-Fahrzeuges sparen.