Studie So miserabel vermarktet die EU ihre guten Taten

Schutz vor unsicheren Waren durch hohe Prüf- und Sicherheitsstandards führten nur 63 Prozent auf den EU-Verbraucherschutz zurück. "Hier liegt noch ein großes Potenzial für mehr Vertrauen in Europa", so Müller. Er forderte die EU auf, Verbraucherrecht zu stärken und wieder in den Fokus der europäischen Politik zu rücken.