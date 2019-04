Weiter schreibt Braun in seiner Untersuchung: "Die gute Nachricht: In den besonders hart von Mietsteigerungen betroffenen Städten wurde die Lücke am meisten reduziert. So schrumpfte der nicht gebaute jährliche Zusatzbedarf in den Wachstumsregionen von 125.000 auf 25.000 Einheiten um 80 Prozent und in den begehrten Top-Sieben-Städten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart) sogar von 51.000 auf 7.000 Wohnungen um über 85 Prozent. Sobald auch die verbleibende Fertigstellungs-Lücke geschlossen sein wird, dürfte der Mietanstieg in den betroffenen Städten und Regionen zum Erliegen kommen."