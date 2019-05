Studie: Die Schulen in München haben ein Homophobie-Problem

So beantworten an Realschulen nur 64 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Frage mit "Ja", ob man an ihrer Schule unabhängig von der sexuellen Orientierung akzeptiert werde. 81 sind es an Gymnasien, 87 an Berufsschulen. Zum Vergleich: Bei der Frage, ob man unabhängig von der Hautfarbe akzeptiert werde, liegen die Werte bei 90 (Realschulen) und 94 (Gymnasien und berufliche Schulen) Prozent.