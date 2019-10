Studenten bauen Steinstufen-Attrappen vor Bauzaun

Bitteschön: Hier stehen sie also, die Steinstufen-Attrappen vor dem Bauzaun der Glyptothek am Königsplatz. Sie sind – wie berichtet – ein Ersatz für die beliebten Marmorstufen, auf denen junge Leute sich normalerweise sonnen oder ihre Nasen in Bücher stecken.