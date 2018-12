"Stubbe - Tod auf der Insel" "Stubbe"-Star Heike Trinker: "Reife Liebe ist gute Liebe!"

Die große Kunst des Ruhestands

Neben dem Kriminalfall und der Liebesgeschichte ist an dem Film auch das Thema Ruhestand interessant. Stubbe ist in ein Loch gefallen, so wie es vielen Menschen in der Realität ebenfalls ergeht. Marlene Berger zwingt ihn jedoch zum Nachdenken: "Was machst du mit dem Rest deines Lebens?" Diesen Aspekt an der Geschichte findet auch Trinker persönlich "total gut und sehr modern: Ein im Beruf erfolgreiches Paar, er geht in Rente - und was nun!?" Das ganze Lebensgefüge gerate dadurch ins Wanken.