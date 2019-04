Strom, Sound und mehr Auf alles vorbereitet: Die besten Smartphone-Accessoires für die Reise

Für besonders gelungene Videos bietet sich hingegen ein sogenanntes Gimbal an. Das Gerät stabilisiert Aufnahmen und beugt so unschönen Wacklern vor. Für verhältnismäßig geringes Geld lassen sich eigene Aufnahmen damit auf das nächste Level bringen. Auch viele Vlogger, Influencer und YouTuber haben Gimbals mittlerweile für sich entdeckt. Es gibt sogar Geräte mit integrierter Powerbank.

Auch etwas Entspannung muss auf Reisen sein. Was bietet sich da besser an, als chillige musikalische Untermalung am Pool oder Meer - oder die neue Folge einer Serie, um im Hotelzimmer runterzukommen. Leider sind die meisten in Smartphones verbauten Lautsprecher nicht sonderlich leistungsstark. Abhilfe schaffen tragbare, kabellose Bluetooth-Lautsprecher, die es mittlerweile von quasi jeder namhaften Firma gibt. Gute Geräte sind oftmals schon für rund dreißig bis vierzig Euro im Handel erhältlich.