Strikte Regeln "Mamma Mia!": Deshalb sieht Cher heute so aus

Bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London zeigte Cher nun einmal mehr, wie gut sie in Form ist. Die 72-Jährige trug ein schwarzes Outfit, das aus weiter Hose und Jacke bestand. Das sehr knappe, hauchdünne Top, das darunter zum Vorschein kam, gewährte allerdings tiefe Einblicke. Die dunkle Mähne fiel der Stil-Ikone in Locken über die Schultern.