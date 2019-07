"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse (38) wird in der neuen Staffel der britischen Version der Tanzshow, "Strictly Come Dancing", in der Jury sitzen, wie "RTL.de" berichtet. Ab Herbst ist sie demnach in der BBC-Show zu sehen. "Ich bin überglücklich der 'Strictly Come Dancing'-Jury beizutreten", wird die 38-Jährige zitiert. "Ich habe so viel Respekt und Bewunderung vor den anderen drei Juroren und hoffe, meinen eigenen Glanz in die Show miteinbringen zu können. Ich kann es nicht abwarten, bis es losgeht."