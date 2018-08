Stress und Streit an der Tagesordnung Sophia Vegas: Wie gefährlich ist eine Schwangerschaft bei "PBB"?

Was ist schlimmer? Die OPs oder Streit?

Sie selbst belastet Sophia und damit das Baby vielleicht sogar noch mehr: Der Streit zwischen den Frauen sorgt für große Spannungen in der ganzen Gruppe und setzt Sophia schwer unter Druck. "Ich war gestern mit der Psyche am Ende", "Ich bin so am Explodieren hier gerade", oder "Boah, was ein Stress hier", klagte sie im Sprechzimmer.

Wie schlimm ist so eine psychische Belastung in der Schwangerschaft? Tatsächlich erhöht pränataler Stress das Risiko für eine Frühgeburt, ein zu geringes Geburtsgewicht oder sogar Entwicklungsstörungen wie ADHS oder Asthma.

Momentan wohnt Sophia wieder im Luxusbereich des Hauses und kann es sich zumindest kulinarisch gut gehen lassen und in einem bequemen Bett gemütlich machen. Und auch der Streit mit Silvia scheint sich langsam zu beruhigen - gestern machte sie ihr schon eine Glas mit sauren Gurken auf. Auf einer Ebene halten Mütter eben doch immer zusammen. Wie es weiter geht, erfahren Sie jeden Tag auf Sat.1 um 22:15 Uhr.