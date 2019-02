Yeliz Koc und Johannes Haller: Liebe bei "Bachelor in Paradise"

Das Paar lernte sich bei der Datingshow "Bachelor in Paradise" kennen. Doch nicht in der Sendung, sondern erst danach funkte es bei den beiden: "So ist es eigentlich auch besser, weil hätten wir im Finale gestanden, dann hätte er mir nicht richtig geglaubt nach der Zeit und ich ihm auch nicht so richtig, ob wir's denn wirklich ernst miteinander meinen", meint die 25-Jährige.