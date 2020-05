Über 200 Anträge liegen im KVR vor

Bisher liegen zirka 220 Anträge auf Erweiterung oder Neuschaffung von Freischankflächen im KVR vor. Davon betreffen etwa 70 Parkplätze. Die ersten Anträge auf Ausweitung von Freischankflächen wurden laut KVR am 25. Mai genehmigt. "Bei dem früher üblichen Verfahren hatten die Dienststellen vier Wochen Antwortfrist, danach musste noch der Bezirksausschuss in die Entscheidung einbezogen werden", so das KVR. "Im Schnitt sind früher so rund zwei Monate bis zur Genehmigung vergangen. Um das deutlich zu beschleunigen, wurde die Frist für Einwände auf eine Woche verkürzt und das Entscheidungsrecht der Bezirksausschüsse zeitweise ausgesetzt."

