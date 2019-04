Streng geheimen Smartphone-Prototyp in ICE nach München verloren

Denn Scheidls Osterurlaub bei der Verwandtschaft in Düsseldorf droht nun in einem Albtraum zu enden. Nach seiner Rückreise am Ostermontag mit dem ICE 1125 von Düsseldorf nach München (Ankunft 11.08 Uhr) folgte zuhause der Schock: Das Top-Secret-Smartphone ist verschwunden. "Ich hatte das Smartphone in meinem Rucksack. Als ich ihn zuhause aufmachte, war es weg. Es ist eine ganz große Katastrophe, wenn der Smartphone-Prototyp frühzeitig in falsche Hände gerät", erzählt er am Mittag der AZ. Und damit das nicht passiert, hofft er nun auf die tatkräftige Hilfe der Münchner.