Fürstenfeldbruck - Sie lagen sich seit zwei Jahren in den Haaren. Der psychisch gestörte Peter N. (27, Name geändert) berichtet vor Gericht, dass sich sein Nachbar des Öfteren beschwert habe. Der Grund: laute Musik und noch lauteres Gelächter seiner nächtlichen Besucher. Dabei habe er sich bemüht, nicht zu stören, beteuert Peter N. zum Prozessauftakt am Freitag.