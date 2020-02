Mit den Geissens: Streit um Verkauf von Jigzaw-Album

Und hier kommt nun der Münchner Internet-Musikhändler ins Spiel. Er hatte in seinem Shop eine limitierte Albumbox mit der ursprünglichen Textzeile angeboten und zehn Mal verkauft. Die Geissens mahnten ihn deswegen am 26. Oktober ab und forderten ihn zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Diese gab der Händler am 1. November ab und stellte auch den Verkauf ein. Prompt stellten ihm die Geissens über ihren Anwalt Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 984,60 Euro in Rechnung.