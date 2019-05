Verkehr soll über Berchtesgaden umgeleitet werden

Laut einem Schreiben des deutschen Verkehrsministeriums an Stefan Schnöll soll sich der Bau aber auf die Zeit nach dem Sommer verzögern. Da viele Autofahrer bei Staus an der Grenzkontrolle offenbar auf kleinere Orte in Österreich ausweichen, will der Salzburger Landesverkehrsrat den Verkehr über Berchtesgaden umleiten.