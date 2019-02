Markt Schwaben - Am Mittwoch musste wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf einem Schulhof im Landkreis Ebersberg sogar ein Hubschrauber anrücken. Wie die Polizei Poing berichtet, gerieten zwei 15-Jährige an Grafen-von-Sempt-Mittelschule in Markt Schwaben aneinander. Einer schlug dem anderen dabei mit der Faust so heftig ins Gesicht, dass der zusammensackte und dabei in ein Schuhregal fiel.