Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war am ersten Weihnachtstag ein Mann mit seiner Familie in einem Hotel in Gersthofen bei Augsburg erschienen, um ein zünftiges Mahl einzunehmen. Die Gesellschaft speiste in Ruhe, aber als es an das Zahlen gehen sollte, stellte sich das Familienoberhaupt quer.