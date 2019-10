Stadt München funktioniere nur weiter, wenn neuer Wohnraum entsteht

Im Rathaus stuft man die Forderungen der Wachstums-Kritiker als höchst kritisch ein. "Die Münchner brauchen bezahlbaren Wohnraum – auch in Zukunft. Deshalb ist es unerlässlich, dass neuer Wohnraum entsteht", schießt der neue SPD-Fraktionschef Christian Müller gegen das Bündnis. Wer dafür einen Stopp fordere, wolle offensichtlich nicht, dass die Stadt weiter funktioniert. Müller: "Der will keine Erzieher, keine Krankenpfleger, der will nicht, dass der Bus fährt, dass der Abfall abgeholt wird." All diese Menschen müssten auch künftig bezahlbare Wohnungen finden.